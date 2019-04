Le TOP CHARTS del MEI! Come ogni mese ecco il meglio dell’Indie italiano: Zen Circus, Coez, Lazza, Carl Brave, i migliori artisti, Spaghetti Unplugged e Voci per la Libertà al top tra festival e contest, Bravo Caffè al top tra i club e Asian Fake la miglior label: ecco il meglio del mese di marzo. Ecco tutte le classifiche! La storica Indie Music Like la classifica di tendenza e gradimento più longeva d’Italia, diffusa da centinaia di radio e webzine che ora approda su Spotify e diventa una playlist con il meglio dell’indie italiano oltre ad essere pubblicata ogni mese su Classic Rock ed essere diffusa dal circuito radio di Classic Rock on Air e da tanti altri media partner. L’Amore è una dittatura degli Zen Circus è il singolo al top nel mese di marzo quello, mentre sul podio si piazzano Ultimo e Motta. Troviamo poi la altrettanto storica Video Indie Music Like con i videoclip indipendenti più cliccati, amati e seguiti, che vede in testa questo mese Coez seguito da Ultimo e Simone Cristicchi. La SuperIndies del mese fra i dischi di alto gradimento vede in testa quelli dei giovanissimi della new generation Lazza, Nayt e Madman, mentre fra le label al top tra le produzioni del mese troviamo Asian Fake, Tanta Roba e Bomba Dischi. La SuperLive vede come migliori live del mese quelli di Carl Brave, della inossidabile coppia formata da Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo e dagli storici Tre Allegri Ragazzi Morti, mentre tra i festival migliori troviamo il giovane Spaghetti Unplugged tra Roma e Milano e tra i contest lo storico e insostituibile Voci per la Libertà con le sue canzoni sul tema fondamentale dei diritti umani. INDIE MUSIC LIKE 1. THE ZEN CIRCUS – L’Amore è una dittatura (Woodworm/La Tempesta Dischi) 2. ULTIMO – I tuoi particolari (Honiro) 3. MOTTA – Dov’è l’Italia (Sugar) 4. COEZ – È sempre bello (Carosello) 5. DANIELE SILVESTRI feat. RANCORE & MANUEL AGNELLI – Argentovivo (Sony) 6. TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI – Calamita (La Tempesta Dischi) 7. ACHILLE LAURO – Rolls Royce (Sony) 8. GHEMON – Rose viola (Carosello) 9. SIMONE CRISTICCHI – Abbi cura di me (Legacy Recordings) 10. NEGRAMARO – Cosa c’è dall’altra parte (Sugar) 11. RICCARDO SINIGALLIA – Niente mi fa come mi fai tu (Sugar) 12. ARISA – Mi sento bene (Sugar) 13. EX-OTAGO – Solo una canzone (Garrincha Dischi) 14. NADA – È un momento difficile, tesoro (Woodworm) 15. CANTON – Lentamente (Cuorinfiamme Productions) 16.DIMARTINO – Giorni buoni (42 Records) 17. DELTA V – 30 Anni (Sony) 18. NINO D’ANGELO & LIVIO CORI – Un’altra luce (Sugar) 19. FRANCO126 feat. TOMMASO PARADISO – Stanza Singola (Island) 20. PIERDAVIDE CARONE & DEAR JACK – Caramelle (Artist First) VIDEO INDIE MUSIC LIKE 1. COEZ È sempre bello (Carosello) 2. ULTIMO I tuoi particolari (Honiro) 3. SIMONE CRISTICCHI Abbi cura di me (Legacy) 4. PIERDAVIDE CARONE & DEAR JACK Caramelle (Artist First) 5. ARISA Mi sento bene (Sugar) 6. NINO D’ANGELO & LIVIO CORI Un’altra luce (Sugar) 7. GHEMON Rose viola (Carosello) 8. EX-OTAGO Solo una canzone (Garrincha Dischi) 9. CANTON Lentamente (Cuorinfiamme) 10. BADA$$ B. Fresh (B.B.) 11. MARTINA ATTILI Cherofobia (Honiro) 12. NOYZ NARCOS Lone star (Thaurus) 13. MONDO MARCIO feat. MINA Angeli E Demoni (Mondo Records) 14. NEGRAMARO Cosa c’è dall’altra parte (Sugar) 15. PATTY PRAVO & BRIGA – Un po’ come la vita (Museo dei Sognatori) 16. MOTTA Dov’è l’Italia (Sugar) 17. MADAME Sciccherie (Sugar) 18. THE ZEN CIRCUS L’Amore è una dittatura (Woodworm, La Tempesta Dischi) 19. GHALI I Love You (Sto Records) 20. COR VELENO feat. COEZ e GEMITAIZ Una rima una jam (Cor Veleno) SUPERINDIES TOP 10 DISCHI LAZZA Re Mida (333Mob) NAYT Raptus3 (Jive) MADMAN MM Vol. 3 (Tanta Roba) FRANCO 126 Stanza singola (Bomba Dischi) COMA_COSE Hype Aura (Asian Fake) KETAMA 126 Rehab (Asian Fake) ENRICO RUGGERI Alma (Anyway) GAZZELLE Punk (Maciste Dischi) NOYZ NARCOS Enemy (Thaurus) MONDO MARCIO Uomo! (Mondo Records) TOP 10 LABEL ASIAN FAKE TANTA ROBA LABEL BOMBA DISCHI HONIRO LABEL LA TEMPESTA DISCHI WOODWORM MACISTE DISCHI 42 RECORDS GARRINCHA DISCHI UNDAMENTO SUPERLIVE TOP 10 LIVE CARL BRAVE MANUEL AGNELLI – RODRIGO D’ERASMO TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI EX-OTAGO GIOVANNI TRUPPI CANOVA NADA EDDA LA RAPPRESENTANTE DI LISTA GAZZELLE TOP 10 CLUB BRAVO CAFFE’ Bologna CIRCOLO MAGNOLIA Segrate (MI) TUSCANYHALL Firenze OFFICINE ESTRAGON Bologna OFFICINA GIOVANI Prato (Fi) MAMAMIA Senigallia (An) HALL Padova EX CINEMA AURORA Livorno BRONSON Ravenna GARAGE SOUND Bari TOP 10 CONTEST VOCI PER LA LIBERTA’ MUSICULTURA 1 MAGGIO NEXT PREMIO INEDITO PREMIO DE ANDRE’ PREMIO BINDI PREMIO ANDREA PARODI FRESCHISSIMO TRASPORTI ECCEZIONALI PREMIO BIANCA D’APONTE e GIOVANI TALENTI DELLA TERRA DI ROMAGNA TOP FESTIVAL SPAGHETTI UNPLUGGED SANREMO GIOVANI WORLD TOUR LAZIOSOUND TIENI IL PALCO! FESTA DELLA MUSICA EUROPEA IN ITALIA DISCODAYS LA MUSICA ATTUALE PREMIO ALEX BARONI LA MUSICA NELLE AIE SUONI GIOVANI DEL SUD – STATI GENERALI DELLA MUSICA EMERGENTE Redazione