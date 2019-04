CANALE5 A “Verissimo”IL DRAMMA DI SANDRA MILO: “In questo periodo ho pensato seriamente al suicidio”

Sabato 6 aprile 2019 appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

In studio, il racconto drammatico di un’icona del cinema italiano: Sandra Milo. L’attrice rivela la sua situazione drammatica con il fisco:

“Potrei fare un gesto estremo. In questo periodo ho pensato seriamente al suicidio“… “Magari questa è l’ultima intervista televisiva che rilascio, voglio ritirarmi dalle scene, non ce la faccio più. Lo Stato mi ha chiesto 3 milioni di euro, poi è sceso a 850.000 euro“…“Lavoro, lavoro ma non guadagno niente perché va tutto all’Agenzia delle Entrate. Mi hanno confiscato tutto”, racconta la Milo.

E ancora, in esclusiva, saranno in studio alcuni naufraghi dell’edizione appena terminata de “L’Isola dei Famosi”. Posto d’onore a Marco Maddaloni che rilascerà la sua prima intervista tv da vincitore del reality e rivelerà curiosità mai svelate prima sulla permanenza in Honduras. Saranno poi ospiti: la seconda classificata Marina La Rosa e Soleil Sorge insieme al neo fidanzato Jeremias Rodriguez.

Infine, dopo tre mesi di assenza dall’Italia, approderà a Verissimo anche l’inviato del reality Alvin.

Redazione