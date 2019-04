ASCOLTI DEL 6/04/2019: “Ballando con le stelle” su #Rai1 vince la prima serata con 4 milioni di spettatori|IN CALO AMICI – IL SERALE su #Canale5

Ottimo risultato per la prima serata di Rai1. “Ballando con le stelle” vince il prime time sfiorando 4 milioni di telespettatori (3 milioni 966 mila) e il 22.8% di share. Vincente anche il segmento “Ballando con le stelle in pista”, in access prime time, con il 20.5 di share e 4 milioni 574 mila spettatori.

Su Canale 5 il talent show di Maria De Filippi “Amici Il Serale” ha interessato 3.665.000 spettatori pari al 19.9% di share, in calo rispetto a una settimana fa.Guardando la sovrapposizione, cioè dalle 21:15 alle 24:43, la curva dei dati Auditel di Ballando con le stelle è sempre stata sopra con il 22,39% di share a fronte del 19,89% di Amici. Redazione