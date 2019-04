C.S._07 APR 2019_17:35 #RAI1 “La prima volta” I desideri |TRA GLI OSPITI La nipote di Gino Bartoli e Vittorio Sgarbi|ANTICIPAZIONI

Domenica 7 aprile Cristina Parodi torna su Rai1 alle 17.35 con La prima volta, una puntata speciale interamente dedicata ai desideri. Il desiderio di un uomo di poter ringraziare chi ha salvato la sua famiglia, il desiderio di una donna di far conoscere il lavoro di una vita e quello di una ragazza di far sapere al mondo la sua vittoria contro una grande nemica. La prima storia è incentrata sulla figura di Gino Bartali, non soltanto un grande campione di ciclismo, ma di generosità e coraggio. Erano gli anni dell’occupazione tedesca e delle deportazioni e lui è riuscito a salvare centinaia di vite, mettendo a rischio la propria e nascondendo centinaia di documenti nella sua bicicletta. Solo oggi, per la prima volta, sua nipote Gioia Bartali incontrerà Renzo Ventura, originario di Firenze, che ora vive a Gerusalemme, figlio di una coppia scampata alla deportazione proprio grazie a suo nonno Gino Bartali.

La protagonista della seconda storia è Pinuccia, una splendida signora di 84 anni da Villaggio Crespi d’Adda. Ha un grande desiderio e lo porta nel cuore da tanti anni. Pinuccia ha condotto una vita semplice, non ha potuto studiare per dover lavorare e aiutare la famiglia e il suo unico svago è lavorare a maglia. Ma anche in questo non riesce ad avere soddisfazioni, poiché le nipoti fanno fatica ad indossare le sue creazioni, mentre lei vorrebbe dar risalto ai suoi lavori realizzati con tanto amore. La redazione ha raccolto il suo appello e per la prima volta Pinuccia avrà la sua rivincita: i suoi vestiti a maglia saranno i protagonisti di un momento molto speciale.

La protagonista della terza storia è Benedetta Cocco da Cagliari, una ragazza di soli 21 anni, che però ha già affrontato una grande nemica: l’anoressia. Benedetta si stava lasciando andare, fino a quando, ad un passo dalla morte, ha scelto la vita. Ad aiutarla in questo percorso anche la passione per la pittura: ama dipingere tele enormi ispirate al mare e sogna di poter incontrare quello che per lei è il critico d’arte per eccellenza, il professor Vittorio Sgarbi. Per la Prima Volta Benedetta visiterà Milano con Cristina Parodi e, al termine di un giro per le bellezze artistiche della città, incontrerà a sorpresa il suo idolo Vittorio Sgarbi, che non mancherà come al solito di stupire.

La prima volta è realizzato da Rai1 in collaborazione con Fremantle. Un programma di Tiziana Martinengo scritto con Giovanni Bagnari, Francesco D’Ambrosio, Annarita Sasso, Chiara Vannoni. Produttore esecutivo Monica Gallella. Firma la regia Fabrizio Guttuso.