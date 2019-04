C.S._“NONNO HOLLYWOOD” DI ENRICO NIGIOTTI È DISCO D’ORO!|DATE “Cenerentola Tour””

Oggi, lunedì 8 aprile, il singolo “Nonno Hollywood” di Enrico Nigiotti è stato certificato ORO (certificazioni diffuse da FIMI/GfK Italia)!

Il brano “Nonno Hollywood”, contenuto in “Cenerentola e altre storie…” (Sony Music Italy), è stato presentato al Festival di Sanremo 2019 e ha vinto il Premio Lunezia per Sanremo come miglior testo. L’album è attualmente disponibile nei negozi tradizionali e su tutte le piattaforme digitali (https://smi.lnk.to/CenerentolaeAltreStorie).

Continua il “Cenerentola tour”, il tour teatrale di Enrico Nigiotti.

Queste le date:

martedì 9 aprile – Teatro Verdi FIRENZE – SOLD OUT

mercoledì 10 aprile – Teatro Della Concordia TORINO;

domenica 14 aprile – Teatro Politeama Greco LECCE;

lunedì 15 aprile – Teatro Acacia NAPOLI;

mercoledì 17 aprile – Teatro Toniolo MESTRE (VE);

martedì 23 aprile – Teatro Politeama Genovese GENOVA.

