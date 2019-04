11/04/2019#RAI1 “MENTRE ERO VIA” terzo episodio con VITTORIA PUCCINI E GIUSEPPE ZENO|ANTICIPAZIONI

Giovedì 11 aprile 2019 alle 21:25 in prima serata su Rai, la quarta puntata della fiction realizzata in co-produzione Rai Fiction-Endemol Shine ltaly, con Vittoria Puccini, Giuseppe Zeno, Flavio Parenti, Francesca Cavallin, Antonia fotaras, Riccardo Antonacci, Carmine Buschini, Mariano Rigillo, Paolo Romano, Ugo Piva, Anna Melato, Stefania Rocca e la regia di Michele Soavi.

Monica (Vittoria Puccini), giorno dopo giorno, tenta di riprendersi la sua vita, ora sono i figli l’unica priorità che le interessi veramente. Convince sua figlia Sara ad andare in un centro di cura per disturbi alimentari e ne vince in parte le prime ostilità. Sarà proprio una confidenza di Sara a farle venire i primi dubbi su come stiano realmente le cose, e a farle sospettare che non tutti le stiano dicendo la verità. A quel punto, presa dal panico, Monica corre da Stefano (Giuseppe Zeno): forse i ricordi sulla sua relazione con Marco non sono reali e lei non ha tradito la sua famiglia, forse i dubbi di Stefano sono leciti e c’è qualcosa di più dietro la morte di Gianluca e Marco…

Redazione