MUSICA: Max Gazzè // On the Road – Estate 2019

MAX GAZZE’

On The Road

1 giugno – Festival Love – Scandiano (RE)

Anteprima tour

23 giugno – Busson (AO) – Musicastelle

30 giugno – Legnano (MI) – Rugby Sound Festival

4 luglio – Udine – Udine Vola 2019

5 luglio – Barolo (CN) – Collisioni Festival

12 luglio – Perugia – UmbriaJazz con Alex Britti e Manu Katchè

14 luglio – Sogliano al Rubicone (FC) – Sogliano Summer Festival

18 luglio – Peccioli (PI) – Anfiteatro Fonte Mazzola

19 luglio – Genova – Goa Boa

22 luglio – Brescia – Piazza della Loggia

26 luglio – Reggio Calabria – Piazza Castello

30 luglio – Treviso – Suoni di Marca

2 agosto – Anzio (RM) – Villa Adele

6 settembre – Vicenza – Vicenza in Festival

13 settembre – San Giovanni a Piro (SA) – Equinozio d’Autunno

14 settembre – Modena – Modena alla Festa

Il 2019 sarà un anno on the road per Max Gazzè. L’artista ha anticipato ai fan il suo programma per i prossimi mesi: tornare al suo primo amore, la musica live, e girare l’Italia in concerto. Così dopo il tour per i 20 anni de La Favola di Adamo ed Eva e il successo di Alchemaya, Gazzè ritorna sui palchi d’Italia con un grande concerto con il suo intero repertorio, dagli inizi alle ultime hit.

Insieme a lui, in questo nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi (Chitarre), Cristiano Micalizzi (Batteria), Clemente Ferrari (Tastiere) e Max Dedo e una particolarissima sezione fiati.

Ogni concerto avrà una sua particolarità, come il concerto del 12 luglio a Perugia per UmbriaJazz, dove Max sarà accompagnato da Alex Britti e dal batterista francese Manu Katchè. Un evento speciale, un remake di In Missione per conto di dio, andato in scena nell’estate del 2017 nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma con, per la prima volta, Manu Katchè alla batteria.

Altro evento speciale del tour sarà quello del 5 luglio al Collisioni Festival, Max dividerà il palco, per la prima volta, con Carl Brave. con cui ha collaborato per il singolo Posso, già Disco di Platino.

Bassista d’eccezione, straordinario musicista, compositore di opere ‘sintoniche’ e colonne sonore, attore sporadico: Max Gazzè è un artista capace di spostarsi in ambiti diversissimi sempre con successo.

Redazione