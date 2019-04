CANALE5: A “Ciao Darwin 8” la sfida è Belli vs Brutti

in prima serata su, nuovo appuntamento con “”, l’esilarante show antropologico condotto dacon

Dopo il record d’ascolti registrato con la scorsa puntata (4.705.000 spettatori, 24.86% di share), la sfida di questa settimana sarà Belli vs Brutti. A capitanare le due squadre che si cimenteranno in prove semiserie per fissare i caratteri dominanti del Terzo Millennio, rispettivamente, Yuma ed Enzo Salvi.

Ha riscosso grande successo tra il pubblico e spopolato sui social la bellissima Madre Natura apparsa nella scorsa puntata: Cicelys Zelies. La modella di 37 anni, nata a Cuba e residente da alcuni anni in Italia con il marito, è una grande appassionata cucina.

Chi sarà la nuova splendida depositaria del meccanismo della casualità scelta per questa settimana?