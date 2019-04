14APR_2019, 14:00 #RAI1 “Domenica in” Tra gli ospiti Raz Degan, Selvaggia Lucarelli e Francesco Pannofino

Domenica 14 aprile, in diretta dagli studi Rai ‘Fabrizio Frizzi’, andrà in onda la 31° puntata di ‘DOMENICA IN’ condotta da MARA VENIER.

Tra gli ospiti, RAZ DEGAN, il popolare attore ed ex modello di origine israeliana, che sarà protagonista di un’ampia intervista, nella quale parlerà della sua vita, della sua carriera, dei suoi amori e dei suoi nuovi progetti professionali.

SELVAGGIA LUCARELLI, scrittrice, blogger e giudice a ‘Ballando con le Stelle’, si racconterà parlando della sua infanzia, della sua carriera, dei suoi amori e del suo ruolo di mamma.

FRANCESCO PANNOFINO, attore e famoso doppiatore cinematografico di George Clooney ed altre star internazionali, sarà ospite del salotto domenicale e sarà protagonista di una simpatica intervista.

Il regista MARCO RISI interverrà in studio, insieme agli attori GIORGIO TIRABASSI e DONATELLA FINOCCHIARO e ad alcuni dei ragazzi protagonisti della fiction, per presentare la nuova serie tv dedicata alla ricostruzione de L’Aquila, dal titolo ‘L’AQUILA – GRANDI SPERANZE’, che andrà in onda su Rai1 dal 16 aprile per 6 puntate.

Ci sarà anche spazio per la musica con I CUGINI DI CAMPAGNA, che si esibiranno in un medley dei loro successi.

