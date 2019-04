RAI1 “Che Tempo che fa” Tra gli ospiti Ilaria Cucchi con i genitori e Raffaella Carrà

A Che Tempo che fa di Fabio Fazio, in onda domenica 14 aprile dalle 20.35 su Rai1, interverrà Ilaria Cucchi, insieme ai genitori Giovanni e Rita Cucchi e l’avvocato di famiglia Fabio Anselmo. In studio Raffaella Carrà che ha debuttato su Rai3 con “A raccontare comincia tu”, dove l’icona della tv incontra grandi artisti dei nostri giorni. E ancora, Paola Cortellesi e Carla Signoris prossimamente nelle sale con “Ma cosa ci dice il cervello” di Riccardo Milani. Inoltre, Stefano Accorsi che sarà protagonista al cinema con “Il Campione”, per la regia di Leonardo D’Agostini. Tra i protagonisti della puntata Gino Paoli, uno dei più grandi artisti della musica leggera che quest’anno festeggia i sessant’anni di carriera con il doppio album “Appunti di un lungo viaggio”. Interverrà inoltre Ferruccio de Bortoli per commentare i principali fatti di attualità della settimana. E ancora il grande storico dell’arte moderna e contemporanea Flavio Caroli, nelle librerie con “Elogio della modernità. Da Turner a Picasso”. Con Fabio Fazio ci saranno l’imprescindibile Luciana Littizzetto e l’elegante presenza di Filippa Lagerback. A seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo con Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica.

Al Tavolo saranno ospiti, oltre a Carla Signoris, l’ex calciatore Giuseppe Bruscolotti, a lungo capitano e vera e propria bandiera del Napoli, Alex Britti in tour da maggio in diverse città italiane con “Alex Britti Live 2019” e Valentina Lodovini, in onda da martedì 16 aprile su Rai1 con la serie tv “L’Aquila – Grandi Speranze” per la regia di Marco Risi. Inoltre, lo chef Bruno Barbieri, che da martedì prossimo uscirà con il suo nuovo libro “Domani sarà più buono”, dedicato al tema del riutilizzo in cucina, Teo Teocoli e Vincenzo Salemme.