C.S._ #MUSICA: MANOLA lancia LA VERSIONE REMIX DI ENGAGEE!!!!

Dopo il successo della scorsa estate Manola Marchese, in arte semplicemente Manola, lancia la versione remix del singolo Engagèe, brano che in poco tempo -grazie ad un videoclip perfettamente a tema con l’atmosfera estiva e leggera della canzone-ha realizzato un buon numero di visualizzazioni e di commenti su You Tube. Ora, dopo esattamente un anno, il brano acquisisce un nuovo vigore e una fisionomia ancora più dance….Se già l’estate scorsa Manola ci aveva fatto ballare con il ritmo incalzante di una strofa in crescendo che imponeva il senso di un distacco dalla quotidianità, questa volta siate pronti a calcare le piste e ad inondare i palchi, perché ci sarà da scatenarsi….!

tutto il lavoro è supportato da Jolty records, edizioni Lungoviaggio, etichetta che prevede per il 20 aprile 2019, la data di uscita del remix del brano. Non a caso la cantante, sempre con l’assidua collaborazione del noto produttore Gianni testa, che fin dall’inizio a seguito il progetto, si è valsa dell’aiuto di Angelus Marino, uno dei più quotati artisti a livello internazionale del genere Elettro-minimal House e con oltre tre decenni di carriera alle spalle, il quale unisce sonorità minimal a risonanze elettroniche. Ricordiamo tra l’altro, che Angelus Marino collabora , dall’inizio degli anni Novanta, con il gruppo DR FEELX, ICE MC, CORONA, DABLITZ, NETZWERK, con il gruppo dei DATURA, gli USURA, con il Deejay Ramirez, DIGITAL BOY e altri artisti del panorama Dance internazionale.

Sarà proprio lui a rivisitare “Engagèe”, scritto non solo dallo stesso Gianni Testa ma anche dall’autrice Sonia Bellin e da Fabio Torregrossa, supportata poi da Redblue di Marco Stanzani. Quest’ultimo ha dato poi ampio spazio a Manola, permettendole di esibirsi , il 16 agosto, in piazza Riccione per Deejay on Stage davanti a migliaia di persone, calcando il palco insieme ai big della musica Italiana del momento.

Una grande occasione per la cantante toscana che ha ricevuto per ben due anni consecutivi il premio Spazio D’Autore dal patron Pino Scarpettini, senza dimenticare la finale a diversi festival come il Jump Festival di Fausto Leali, il Canto Italiano di Radio Lattemiele e la novità di Casa SIAE a Casa Sanremo.

Abbiamo chiesto al volo a Manola di svelarci i suoi programmi futuri, di cui ovviamente ha voluto darci soltanto una piccolissima anteprima, rivelandoci che sotto la supervisione artistica di Gianni Testa, sta lavorando ad un suo progetto internazionale pop elettro dance, che vedrà la collaborazione di diversi artisti….ma questa è solo un’anticipazione….

Redazione