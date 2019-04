Su #Canale5 secondo appuntamento con “Grande Fratello” condotto da Barbara D’Urso

Lunedì 15 aprile, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con “Grande Fratello”, condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio.

Due nuovi concorrenti, Francesca e Fabrizia De André, nipoti dell’indimenticato cantautore genovese, varcheranno la Porta Rossa della Casa di Cinecittà.

Ancora, sull’onda delle polemiche generate da recenti dichiarazioni, due confronti infiammeranno la seconda puntata: il primo tra Mila Suarez e la rivale Delia Duran – le due si sono contese l’amore dell’attore Alex Belli –, il secondo tra Cristian Imparato e l’opinionista Karina Cascella, quest’ultima al centro di alcune affermazioni dell’ex vincitore di Io Canto all’interno della Casa.

I colpi di scena non finiscono qui: il tornado Lemme sta per abbattersi sui concorrenti di Grande Fratello. Come verrà accolto in Casa? Quale sarà il suo ruolo nel gioco?

Inoltre, il pubblico assisterà all’esito del televoto: chi, tra Audrey ed Erica, dovrà abbandonare la Casa?

Non mancherà, infine, la nuova tornata di nomination.

Il voto dei telespettatori sarà espresso, come al solito, attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Messenger di Facebook, sito web e SMS.