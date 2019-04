C.S._Cannella: Fuori #Spazzolino il nuovo singolo per Honiro Rookies

Cannella

Torna Cannella con il nuovo singolo “Spazzolino” per Honiro Rookies.

Scritto dallo stesso Cannella da oggi “Spazzolino” è in radio e su tutte le principali piattaforme digitali da martedì 16 Aprile.

Cantautore con uno stile personale che ancora una volta ama mettersi a nudo con sincerità.

Spazzolino è un brano che non avevo pensato di scrivere, é nato per caso in un momento in cui mi sentivo giù, troppo giù anche per comporre, e poi ….. è finita che mi sono ritrovato con questa canzone tra le mani. – racconta Cannella – É l’ultima che ho scritto per il disco, oltretutto a distanza di tanto tempo dalle altre, ormai in studio avevamo chiuso tutte le produzioni da un po’ ma sono riuscito ad inserirla in extremis, alla fine é diventata anche un singolo; non male se penso che non la dovevo neanche scrivere ahah. Il brano nasce piano e voce, poi per la produzione abbiamo mantenuto il giro di piano, risuonato con un synth adatto, e ci abbiamo costruito intorno un’atmosfera molto intima ed evocativa, quando l’ho scritta me la immaginavo esattamente così e Matteo Costanzo, che si é occupato dell’arrangiamento, ha capito alla perfezione – continua Cannella – quello che volevo trasmettere ed ha fatto un gran lavoro. Il brano parla della paura della solitudine e del valore che acquistano le cose nel momento in cui le stai per perdere, perché quando una cosa ce l’hai davanti agli occhi per tanto tempo ci fai l’abitudine, fino a non vederla più, poi peró quando si allontana te ne accorgi e non è facile farla tornare dov’era. Spazzolino è un invito a rimanere per una notte e per tante altre ancora, é una presa di coscienza dopo una serie di errori, é un mix di emozioni contrastanti e spero arrivi in tutta la sua spontaneità.

Biografia

Enrico Fiore in arte Cannella nasce a Roma il 14 Giugno 1995. Si avvicina alla musica sin dall’età di 7 anni per merito del padre, che nota questa sua predisposizione verso il canto e lo stimola comprandogli una serie di dischi che Enrico prontamente impara a memoria e passa giornate intere a ricantare.

L’approccio con la musica, in veste di cantautore, avviene anni dopo; a 13 anni scrive la sue prime canzoni e successivamente inizia a frequentare sale di incisione dove viene seguito e spronato a coltivare questa sua grande passione.

Nel corso degli anni si avvicina alla musica HipHop e incomincia a scrivere brani con strofe rappate ed incisi cantati nel mezzo. A 18 anni pubblica sul web le sue prime canzoni a nome di Eden e viene contattato da una realtà indipendente di Torino con la quale collabora per circa due anni riscuotendo assieme agli altri componenti un discreto successo nell’ambiente che lo porta ad esibirsi dal vivo in più occasioni e in contesti di vario tipo.

Dopo aver concluso la collaborazione con questa realtà sente però il bisogno di trovare

un’ identità artistica maggiormente definita ed inizia a ricercare dei nuovi sound e stili di scrittura . Proprio in questo periodo avviene il cambio del nome d’arte in Cannella e, nel giro di un anno e mezzo riesce a confezionare un Ep che si sposta molto da quello che erano i suoi precedenti lavori, avvicinandosi molto all’indie-pop senza però oscurare del tutto quello che sono le sue provenienze musicali, un lavoro molto singolare.

Il progetto riceve l’attenzione di Honiro Rookies ed inizia così il percorso di Cannella.

Il 1° Ottobre è stato pubblicato il singolo ed il videoclip di “CAMPO FELICE”.

L’8 Novembre è uscito il videoclip del brano “VENERDì (Live sul GRA)”.

Il 27 Novembre è uscito il singolo “’Nei Miei Ricordi’

Attualmente Cannella è impegnato in studio alla realizzazione del suo nuovo album.

Redazione