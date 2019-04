C.S._Il video di “DARK ROOM” di SENHIT con la regia di LUCA TOMMASSINI entra al primo posto della classifica iTunes e supera 100 mila visualizzazioni su YouTube in pochi giorni, al via la challenge sulla coreografia!

SENHIT

“La più internazionale delle artiste italiane”

È in radio il nuovo singolo

“DARK ROOM”

Il video del singolo con la regia di LUCA TOMMASSINI

entra al primo posto della classifica iTunes

e supera 100 mila visualizzazioni su YouTube in pochi giorni

Al via la sfida a imparare i passi della coreografia!

È disponibile in radio, in digital download e sulle principali piattaforme streaming “Dark Room” il nuovo singolo pop elettronico della cantante italo eritrea SENHIT, che torna a cantare in italiano dopo aver portato i suoi brani in inglese nei club d’Europa. LINK https://lnk.to/DarkRoomSenhit.

Senhit ha lavorato alla realizzazione del video del nuovo singolo con il regista LUCA TOMMASSINI. Il video di “Dark Room”, che ha segnato il ritorno di Tommassini alla regia di videoclip dopo dieci anni, è entrato al primo posto della classifica iTunes e ha superato 100 mila visualizzazioni su YouTube in una settimana: http://bit.ly/DarkRoomVideo

Senhit si è messa in gioco partecipando con il corpo di ballo alle sue coreografie: il risultato è un video vulcanico, dove i colori fluo degli abiti, insieme ai giochi di luce e alle grafiche futuristiche enfatizzano la dinamicità del sound elettro pop!

Al via la challenge con cui Senhit sfida i suoi fan a riprodurre la coreografia del video! Sui profili social della cantante, sono presenti i video tutorial per imparare i passi: #DarkRoomChallengeFACEBOOK.

Senhit è “la più internazionale delle artiste italiane”, non solo per le sue origini, ma soprattutto per il suo background artistico e di vita vissuta, per il mood che la contraddistingue e per il sound dei suoi brani. Il frutto di queste esperienze prende forma nei concerti dal vivo, in cui Senhit porta sul palco un suono originale e tutta la sua energia.

Redazione