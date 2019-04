Su #Canale5 nuovo appuntamento con il “Maurizio Costanzo Show”, tra gli ospiti Stefania Sandrelli, Riccardo Fogli, Stefano Bettarini, Paola Barale e tanti altri…

Giovedì 18 aprile, in seconda serata su Canale 5, il sipario si apre sulla puntata numero 4 mila 439 del “Maurizio Costanzo Show”, il talk show più longevo della televisione Italiana.

Maurizio Costanzo questo giovedi’ tratta il tema della passione e ospita nel suo parterre: la magnifica attrice simbolo del grande cinema Italiano Stefania Sandrelli, il frontman dei Pooh reduce dall’ultima edizione dell’”Isola dei Famosi” Riccardo Fogli, il campione di MMA e conduttore di “Tu si que Vales” Alessio Sakara, l’imprenditore della ristorazione e cantante e musicista Joe Bastianich, l’attrice Eleonora Giorgi, il giornalista e conduttore Tv Salvo Sottile, la conduttrice tv esperta di buona cucina Benedetta Parodi, l’ex calciatore oggi re dei reality Stefano Bettarini, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne e neo fidanzata di Jeremias Rodriguez Soleil Sorge, la bellissima esperta di viaggi Paola Barale e per la quarta settimana consecutiva a grande richiesta la straordinaria attrice comica e imitatrice Gabriella Germani.

Produce Fascino P.g.t per Mediaset. Valentino Tocco firma la regia.