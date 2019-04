Su Italia 1 nuovo appuntamento con “Colorado” con Paolo Ruffini e Belen Rodriguez

, in prima serata su, torna “” con il quarto appuntamento della ventesima stagione.I padroni di casasi alternano sul palco ai co-conduttori Scintilla e PanPers, in una continua interazione con i comici.

Tra le novità di questa edizione, Cristina Chinaglia e l’esilarante approfondimento del fenomeno editoriale “50 Sfumature di grigio”, Massimo De Rosa e le sue divertenti “freddure” e Maria Pia Timo con un monologo sulla gravidanza.

E poi, Gianluca Impastato nei panni della tata più amata di sempre, Mary Poppins, un nuovo episodio di Casa Rodriguez, sit com sulla coppia Belen Rodriguez e Paolo Ruffini, e Barbara Foria, con un monologo sulla dieta e il punto vita. E ancora, tornano i Soldispicci, coppia fenomeno del web.

A fare da trait d’union tra le performance degli artisti non ci sarà il classico corpo di ballo, ma un gruppo formato da 5 ragazze che, oltre a esibirsi in divertenti stacchetti, si cimenterà in alcune prove di comicità. Tra loro verrà poi eletta “Miss Colorado”.