ARTISTI PER RIACE, PIÙ DI CENTO ARTISTI PER IL MANIFESTO “È STATO IL VENTO”

Sono 113 gli artisti e musicisti firmatari del Manifesto a favore del modello di accoglienza e integrazione della cittadina calabrese. Capossela, Brunori Sas, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Gazzè, Afterhours, sono solo alcuni dei nomi che vanno a formare la lunga lista di adesioni.

In poche ore il sito ha raggiunto quasi 8000 sottoscrizioni, tramite il passaparola sul web.

Dal 13 aprile, sui social network di molti dei nomi della musica italiana, circola l’immagine del manifesto “È stato il vento – Artisti per Riace”, un’iniziativa nata spontaneamente e condivisa, non solo dal mondo dell’arte, per sostenere il modello di integrazione messo in atto nella cittadina di Riace nel corso di un’esperienza quindicennale.

QUESTI I 113 FIRMATARI AD OGGI

99 POSSE, AFTERHOURS, ANDREA LASZLO DE SIMONE, ANY OTHER, A TOYS ORCHESTRA, AWA LY, BANDABARDÒ, BIANCO, BRUNORI SAS, CAPAREZZA, CARMEN CONSOLI, CIMINI, COLAPESCE, COLLE DER FOMENTO, CORDIO, CORO FARTHAN DI MARZABOTTO, COSMO, DANIELE SILVESTRI, DANILO SACCO, DELTA V, DEPRODUCERS, DIEGO MANCINO, DIMARTINO, DIODATO, DJ CRAIM, DORSO, DUTCH NAZARI, IL PARTO DELLE NUVOLE PESANTI, EGOKID, ENSI, EPO, ERICA MOU, ERMAL META, ESPANA CIRCO ESTE, EUGENIO BENNATO, EUGENIO FINARDI, EVA PEVARELLO, EX-OTAGO, FABIO RONDANINI, FADI, FIORELLA MANNOIA, FOSCARI, FRANCESCO DI BELLA, FRANKIE HI NRG, GABRIELE LOPEZ, GHEMON, GIARDINI DI MIRO’, GIGANTE, GIULIANO DOTTORI, GIULIANO SANGIORGI, GO DUGONG, I BOTANICI, IL PARTO DELLE NUVOLE PESANTI, IO E LA TIGRE, IOSONOUNCANE, IRENE GRANDI, KAOS ONE, KAUFMAN, LAAGO!, LA MUNICIPÀL, LA SCAPIGLIATURA, LEVANTE, LINEA 77, LOREN, LO STATO SOCIALE, LUCA BARBAROSSA, LUCCI, MAKAI, MANNARINO, MANUEL AGNELLI, MARGHERITA VICARIO, MARIA ANTONIETTA, MARINA REI, MARLENE KUNTZ, MAX GAZZÈ, MED FREE ORKESTRA, MEGANOIDI, MIRKOEILCANE, MODENA CITY RAMBLERS, MURUBUTU, NEGRITA, NICCOLÒ FABI, ORCHESTRA MULTIETNICA DI AREZZO, PACIFICO, PAOLA TURCI, PAOLO BENVEGNÙ, PATRIZIA LAQUIDARA, PEPPE VOLTARELLI, PIANISTA INDIE, PIERO PELÙ, PINO MARINO, PUNKREAS, RAF, RENATO CARUSO, RENZO RUBINO, ROBERTO VECCHIONI, RODRIGO D’ERASMO, ROY PACI, SAMUELE BERSANI, SELTON, SUBSONICA, SUD SOUND SYSTEM, THEGIORNALISTI, THE BLUEBEATERS, TOOT, TOSCA, TRAIN TO ROOTS, TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI, UMBERTO MARIA GIARDINI, VASCO BRONDI, VEEBLEFETZER, VERANO, VIITO, VINICIO CAPOSSELA, WILLIE PEYOTE, YLENIA LUCISANO.

Il nome del manifesto, come si legge sul sito dedicato (www.artistixriace.it) prende il nome da una “frase che Mimmo Lucano ha pronunciato quando nel 1998 la prima imbarcazione carica di curdi è approdata sulle coste di Riace”. Una testimonianza di solidarietà e un modo per tenere sempre alta l’attenzione nei confronti di un modello di integrazione che ha cambiato il volto di una piccola cittadina della Calabria, indicando un percorso diverso e possibile di accoglienza. Un tema molto caldo in questi giorni, a causa dei numerosi fatti di cronaca accaduti in diverse parti d’Italia.

Redazione