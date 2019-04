20/04/019 #RAI1: A “Ballando con le stelle” Simona Ventura ballerina per una notte, e, per la prima volta, in pista anche Carolyn Smith

Sabato 20 aprile, torna in prima serata Ballando con le stelle, il grande show di Rai1 condotto da Milly Carlucci con l’inesauribile energia di Paolo Belli. Durante la serata, non mancheranno le incursioni di Robozao e a bordo pista i commenti taglienti di Roberta Bruzzone. Al suo fianco questa settimana, come custode del tesoretto, un altro volto amico del Tg1,Francesco Giorgino.

Questo sabato sarà Simona Ventura “la Tigre di Chivasso”, l’ospite che si cimentarà in una nuova sfida, sulla pista di “Ballando con le stelle” e il cui punteggio andrà a favore di una delle coppie in gara aiutandola a migliorare la classifica finale.

Nel corso della puntata, per la prima volta nella storia del dance show di Rai1, scenderà in pista Carolyn Smith, una donna simbolo della danza, ma soprattutto un simbolo di determinazione e tenacia che si esibirà in una coreografia corale con i Maestri di Ballando con le stelle .

La quarta puntata si aprirà con l’atteso ballo di spareggio fra le coppie composte da Angelo Russo – Anastasia Kuzmina e Marco Leonardi – Mia Gabusi. Solo dopo la sfida, si scoprirà chi fra di loro abbandonerà momentaneamente la competizione.

Questi, invece, i personaggi che si contenderanno sulla pista da ballo il gradino più alto del podio: Suor Cristina– Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona); Manuela Arcuri – Luca Favilla;Ettore Bassi – Alessandra Tripoli; Milena Vukotic – Simone Di Pasquale; Nunzia De Girolamo – Raimondo Todaro; Enrico Lo Verso – Samanta Togni; Dani Osvaldo – Veera Kinnunen; Lasse Lokken Matberg – Sara Di Vaira; Antonio Razzi – Ornella Boccafoschi; Marzia Roncacci – Samuel Peron. La coppia composta da Kevin e Jonathan Sampaio – Lucrezia Lando, eliminata in precedenza, continua ad allenarsi duramente in sala, in attesa della staffetta di ripescaggio. Per loro non è ancora detta l’ultima parola: potranno giocarsi il tutto per tutto e rientrare in gara.

Molte saranno le prove da affrontare ogni sabato sera, con diversi stili di danza: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi alla temutissima valutazione della Giuria di esperti, composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata dall’inossidabile Carolyn Smith. Le coppie nelle loro performance saranno accompagnate dal ritmo della Big Band, guidata con maestria da Paolo Belli.

