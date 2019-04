20APR_2019 ERMAL META festeggia i suoi 38 anni con un grande concerto al Forum di Assago (MI)

Oggi, 20 aprile, gli auguri vanno ad Ermal Meta che compie 38 anni, che festeggerà con un grande concerto al Mediolanum Forum di Assago (MI). Dopo il singolo con J-Ax “Un’altra volta da rischiare” e il tour nei teatri di tutta Italia conclusosi a fine marzo, il vincitore (in coppia con Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente) del Festival di Sanremo 2018, conclude così due anni intensi, dall’uscita dell’album ‘Non abbiamo armi’ al lungo tour che lo ha visto esibirsi per la prima volta in carriera anche al Forum di Assago e dal quale è stato estratto un disco dal vivo “Non abbiamo armi – Il concerto”. Oggi, di nuovo ad Assago, per festeggiare in musica il suo compleanno e chiudere in bellezza con i tantissimi fan un periodo fortunato e di grandi soddisfazioni prima di concedersi una pausa per il nuovo album.

Redazione