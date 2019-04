RAI1: “Domenica In” Tra gli ospiti Claudia Koll, Paola Cortellesi, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Elisa Isoardi, don Antonio Mazzi

Domenica 21 aprile, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda dalle 14 su Rai1, la 32° puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti che si alterneranno in questa domenica di Pasqua: Claudia Koll si racconterà a tutto tondo, parlando della sua vita, della sua carriera e del suo importante rapporto con la fede. Ci sarà l’attrice Paola Cortellesi, protagonista di un’ampia intervista nella quale, oltre a raccontarsi tra vita privata, affetti e carriera, parlerà del nuovo film che la vede protagonista. In studio la raggiungeranno anche gli altri attori del film Claudia Pandolfi, Stefano Fresi, Vinicio Marchioni e Lucia Mascino. Donatella Rettore, icona musicale degli anni ’80, si racconterà tra filmati ed esibizioni musicali. Ci sarà spazio anche per una divertente sfida ai fornelli tra Orietta Berti, Ricky Tognazzi, Simona Izzo e Paolo Conticini, con un giudice d’eccezione: Elisa Isoardi. Andrea Delogu, attrice e conduttrice televisiva, si racconterà parlando delle sue ultime esperienze televisive. Don Mazzi, presenza storica al fianco di Mara Venier, ripercorrerà alcuni momenti delle passate edizioni di Domenica In. Arriveranno in studio anche gli amici e i colleghi di sempre Giampiero Galeazzi, Andrea Roncato e Stefano Masciarelli. Il cantante Bruno Venturini canterà, accompagnato dall’ orchestra di Domenica In, diretta da Stefano Magnanensi.