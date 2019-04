22APR_21.20 SU #RAI2 “Made in Sud” Una maratona di comicità con Fatima Trotta e Stefano De Martino

Il divertimento firmato “Made in Sud” sarà protagonista nella prima serata di Rai2, lunedì 22 aprile alle 21.20, con una puntata speciale che vedrà protagonisti i momenti migliori andati in onda nelle scorse settimane.

A guidare i telespettatori, in una maratona di comicità, saranno come sempre Stefano De Martino e Fatima Trotta, con la partecipazione di Biagio Izzo e di Elisabetta Gregoraci .

Made in Sud un programma prodotto da Rai2 in collaborazione con Tunnel Produzioni è realizzato nel Centro di Produzione Tv Rai di Napoli, e prodotto da Rai2 in collaborazione con la Tunnel produzioni.