RAI1 “Ballando on the road” Milly Carlucci seleziona i migliori talenti di ballando on the road (none)”

Ballando on the road, il format itinerante alla ricerca di talenti in ogni stile di ballo, torna finalmente in tv dal 23 al 26 aprile, alle 18.00 su Rai 1. Quattro appuntamenti pomeridiani, con i migliori ballerini selezionati fra migliaia di partecipanti da Milly Carlucci e la sua squadra, in giro per l’Italia. Una Giuria ad hoc composta da Carolyn Smith, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, insieme a un ospite speciale, il coreografo e ballerino Antonio Fini, che avrà il difficile compito di portare sulla pista dell’Auditorium Rai del Foro Italico i più talentuosi. In ogni puntata si esibiranno nove unità di ballo, ma solo due di loro avranno la grande opportunità di essere selezionati per partecipare a “Ballando con te”, il concorso per gente comune che, dalla quinta puntata, prenderà il via all’interno di “Ballando con le stelle”. Dal 27 aprile, dunque, per i migliori che conquisteranno i giurati si accenderanno i riflettori del programma di ballo più seguito della tv. “Ballando on the road” è una produzione di Rai1 in collaborazione con la Ballandi Multimedia.

