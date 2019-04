C.S._IL VOLO: si aggiungono due nuove date al tour, il 16 giugno a Matera e il 21 luglio a Palermo!

Il trio italiano che ha conquistato le platee internazionali

festeggia 10 anni di carriera

SI AGGIUNGONO NUOVE DATE AL TOUR ESTIVO:

16 giugno a Matera

21 luglio a Palermo

Dopo il podio al 69° Festival di Sanremo e il successo del nuovo album “Musica” (Sony Music), IL VOLO, il trio italiano che ha conquistato le platee internazionali, si prepara a una serie di prestigiosi appuntamenti live da maggio 2019 a maggio 2020, che testimoniano l’autentico successo dei tre cantanti in tutto il mondo in questi 10 anni di carriera. Si aggiungono due nuove date al tour: il 16 giugno alla Cava del Sole di Matera e il 21 luglio al Teatro di Verdura di Palermo!

Le prevendite per gli iscritti al fan club ufficiale de Il Volo apriranno oggi, martedì 23 aprile, alle ore 16.00, in esclusiva fino a domani alle ore 15.00. Le prevendite su Ticketone.it saranno disponibili da domani, mercoledì 24 aprile, alle ore 16.00 e nei punti vendita dal 2 maggio alle ore 11.00.

Di seguito le date del tour estivo, che raggiungerà le più belle location d’Italia: il 16 giugno alla Cava del Sole di Matera – NUOVA DATA, il 22 giugno in Piazza Grande a Palmanova (Udine), il 26 giugno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 9 luglio al Parco di Nervi di Genova, l’11 luglio all’Arena della Versilia a Cinquale (Massa-Carrara), il 13 luglio al Moon & Stars Festival di Locarno, il 14 luglio all’Ippodromo di Maia di Merano (Bolzano), il 16 luglio all’Arena della Regina a Cattolica (Rimini), il 19 luglio al Malta Fairs and Conventions Centre di Malta, il 21 luglio al Teatro di Verdura a Palermo – NUOVA DATA, il 23 luglio al Teatro Antico di Taormina (Messina), il 27 luglio al Fossato del Castello di Barletta (Barletta-Andria-Trani), il 28 luglio in Piazza Duomo a Lecce, il 30 luglio all’Anfiteatro La Civitella di Chieti.

Il tour culminerà con uno show all’ARENA DI VERONA il 24 settembre!

Il tour è prodotto da Il Volo Srl e organizzato da Friends & Partners.

Redazione