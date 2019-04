C.S._Tornano i MUSIC AWARDS il 4 e 5 giugno all’Arena di VERONA.

TORNANO I MUSIC AWARDS 2019

L’ APPUNTAMENTO CON LE GRANDI STELLE DELLA MUSICA ITALIANA e INTERNAZIONALE

IL 4 e 5 GIUGNO ALL’ARENA DI VERONA

Prevendite aperte dalle ore 16.00 di oggi su ticketone.it

È tempo di MUSIC AWARDS! Il 4 e il 5 giugno tornano gli attesissimi premi della musica italiana: due serate speciali in compagnia delle grandi stelle della musica che, come di consueto, verranno premiate per i loro recenti successi discografici e live.

Saranno oltre cinquanta gli Artisti che per questa tredicesima edizione del Premio si alterneranno nei due giorni, esibendosi con le loro hit, sul prestigioso palco dell’Arena di Verona!

I biglietti per assistere ai MUSIC AWARDS il 4 e 5 giugno, sono disponibili dalle ore 16.00 di oggi, martedì 23 aprile, in prevendita su www.ticketone.it e da martedì 30 aprile alle ore 11.00 nei punti vendita e prevendite abituali (per info: friendsandpartners.it).

