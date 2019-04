C.S._ Il 29 luglio all’Arena di Verona l’evento straordinario “PFM Premiata Forneria Marconi – CRISTIANO DE ANDRÉ cantano FABRIZIO”

IL 29 LUGLIO ALL’ARENA DI VERONA

Il 29 luglio nella straordinaria cornice dell’Arena di Verona la prog band italiana più famosa al mondo, PFM – Premiata Forneria Marconi, e il polistrumentista e cantautore Cristiano De André si alterneranno sul palco con le loro rispettive performance e condivideranno il gran finale di un concerto imperdibile dedicato a Fabrizio de André: “PFM Premiata Forneria Marconi – Cristiano De André cantano FABRIZIO”!

Link alle prevendite TICKETONE

PFM e Cristiano De André premiano il loro pubblico più fedele con un’offerta riservata e speciale: i possessori di un biglietto per una delle tappe del tour “PFM canta De André Anniversary” e/o “Cristiano De André Storia di un impiegato” potranno acquistare con uno sconto speciale del 10% il titolo di ingresso al concerto evento che si terrà nella magica cornice dell’Arena di Verona, in cui gli artisti “cantano Fabrizio”. Lo sconto del 10% vale solo per coloro che acquisteranno online su Ticketone.it i biglietti per “PFM Premiata Forneria Marconi – Cristiano De André cantano FABRIZIO” (Ridotto Promo). Il giorno del concerto all’Arena di Verona, sarà necessario portare con sé il biglietto del tour “PFM canta De André Anniversary” e/o “Cristiano De André Storia di un impiegato” per la timbratura all’ingresso. L’iniziativa nasce per premiare il pubblico più affezionato, nel nome di Fabrizio!

PFM – Premiata Forneria Marconi salì sul palco insieme a Fabrizio de André nel 1978; Cristiano De André nel 1996 per il tour di “Anime Salve”. Entrambi più volte hanno riarrangiato la poesia di Faber, dandole nuova veste musicale e sottolineando come i suoi versi continuino ad essere attuali.

Le storie d’amore, degli ultimi, dei soldati e dei carcerati cantate da Fabrizio De André saranno interpretate, da una parte, da PFM Premiata Forneria Marconi, con gli arrangiamenti del fortunato tour “Fabrizio De André e PFM in concerto” e le complesse armonizzazioni tipiche del gruppo e, dall’altra, da Cristiano De André, con la sua dinamica inaspettata dal tocco rock. Sopra a tutto questo, le parole cariche di poesia di Faber.

