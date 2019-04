C.S._PIERO PELÙ: a novembre la voce più rappresentativa del rock italiano torna live in Italia con “BENVENUTO AL MONDO TOUR”, una serie di concerti carichi di energia. Prevendite disponibili su Ticketone da mercoledì 24 aprile

PIERO PELÙ

“BENVENUTO AL MONDO TOUR”

A novembre la voce più rappresentativa del rock italiano torna live

con la sua travolgente energia per una serie di concerti in tutta Italia

«Ciao Ragazzacci come promesso da tempo il mio nuovo progetto da solista si sta definendo sempre meglio e quindi tenetevi pronti per questo tour autunnale e per le uscite dei singoli imminenti».

Grandi novità in arrivo per Piero Pelù, attualmente impegnato nella scrittura di nuove sorprendenti canzoni. A novembre, infatti, il rocker toscano insieme ai Bandisos (Giacomo Castellano alla chitarra “James Castillo”, Luca Martelli alla batteria e ai cori “Luc Mitraglia” e Dado Neri al basso “Black Dado”) tornerà live con una serie di concerti nei club per infiammare con la sua travolgente energia i palchi d’Italia!

Queste le prime date già confermate di “BENVENUTO AL MONDO TOUR”, a cui seguiranno molti altri appuntamenti:

13 novembre – ROMA – ATLANTICO LIVE

15 novembre – BOLOGNA – ESTRAGON

16 novembre – SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) – SUPERSONIC ARENA

19 novembre – MILANO – ALCATRAZ

20 novembre – TORINO – CONCORDIA

22 novembre – FIRENZE – TUSCANY HALL

I biglietti per le date di “Benvenuto al mondo tour” saranno disponibili in prevendita sul sito di TicketOne dalle ore 16.00 da oggi, mercoledì 24 aprile, e dalle ore 11.00 di martedì 30 aprile nei punti di vendita e prevendita abituali.

Info e biglietti su www.friendsandpartners.it

Redazione