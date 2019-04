C.S._Bijou Vanguard, Il nuovo singolo “Pantera Nera”!!

IL NUOVO SINGOLO E VIDEO

Su I-tunes, Apple music , spotify e Youtube!!! Bijou, è nata ad Abidjan in Costa d’Avorio, in un caldo Luglio del 1990.Trasferitasi in Italia a 9 anni Bijou Vanguard intraprende il suo percorso nella scena nel 2010 da Novara. Crea insieme ad Aspren (ex -Jerba medica crew e Producer) il gruppo Sin City Money che fin da subito ottiene interesse per la componente multietnica dei suoi membri e per aver collaborato con Fabrizio Corona per il Video di “Fai come Belen” , sotto Sony e jollyroger (etichetta di nicola fasano e steve forest)nel 2013. Anni dopo pubblica il suo primo album solista : ” Afropolitan”, con produzioni di Aspren . Nel 2015 partecipa a Deejay on stage con il singolo/video “Luci”. Nel 2017 pubblica il singolo “L.B.D.G.(La Bella Del Ghetto)” e il singolo”Resta”, accompagnato dal video. Ora si presenta con il singolo Pantera Nera in cui affronta e critica la discutibile inclinazione degli uomini di apostrofare/etichettare tutte le donne nere come “pantera nera”. Una critica espressa in un modo unico: conscious & sexy. Bijou nei suoi testi tratta temi sociali, personali, con un linguaggio diretto. Bijou è una tosta che non accetta compromessi , nel suo percorso artistico tante sono state le proposte per un futuro migliore a un costo che oggi tanti sembrano accettare a discapito della propria anima e della musica.”la vittima è la musica l’accusa è di omicidio” (cit. da Kaos One). Il “sound” di Bijou è l’insieme della musica che ha influenzato la sua esistenza.. dalla musica africana che la cresceva mentre correva a piedi nudi nelle vie del quartiere di abidjan inseguita da sguardi e comprensione dei compaesani consci dei suoi furti tra le bancarelle dei commercianti per sfamare lei e la sorella per la giornata..il suo “sound” racchiude tutti gli sforzi e fatiche esistenziali fatti per arrivare fino a qui.