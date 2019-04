CANALE5: A Verissimo Fabio De Luigi, Roberto Giacobbo, Filippo Magnini e Giorgia Palmas

Sabato, allesu, appuntamento con

Sarà ospite del talk show Fabio De Luigi, tra pochi giorni al cinema con la commedia “10 giorni senza mamma”.

A Verissimo una coppia da copertina, quella formata dall’ex nuotatore della Nazionale Italiana Filippo Magnini e la show girl Giorgia Palmas.

Per la prima volta in studio il volto della scienza in tv: Roberto Giacobbo, in onda su Retequattro con il programma “Freedom – Oltre il confine”.

E ancora, si racconteranno: l’attrice spagnola Rocìo Muñoz Morales, Stefano Bettarini e Matilde Brandi.