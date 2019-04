RAI2 “Unici – Le quattro giornate di Vasco” Vasco Rossi ripercorre i suoi 40 anni di carriera

“Unici – Le quattro giornate di Vasco” torna in replica su Rai2 sabato 27 aprile alle 14.00. Lo speciale racconta i quattro concerti che l’artista ha tenuto allo stadio Olimpico di Roma, con ben 220 mila persone presenti.

Giorgio Verdelli, racconta sia Vasco che il suo popolo “Quasi una Nazione” di “anime simili”, come lui stesso definisce i suoi fans. Un popolo che lo ha sempre seguito, condividendo emozioni, passioni e sentimenti: “Con loro ho un discorso diretto, racconto le cose che sento veramente, confesso delle debolezze, delle cose che ho e loro se le ritrovano dentro perché le hanno già- continua Vasco- Io racconto quello che racconterebbero loro se avessero lo stesso strumento che ho io, che è quello di scrivere canzoni. Una persona sola o 50mila.Canto sempre come se cantassi per un’anima sola, l’anima umana…quella che hanno tutti”.

Nella lunga intervista, che ha il sapore di una intima confidenza, l’artista ripercorre, con Giorgio Verdelli, sia le canzoni che hanno segnato più generazioni, ma anche la professionalità e la dedizione di chi la musica la fa per mestiere, come racconta lui stesso, riguardo alla band che lo segue da tanti anni: “Ci consideravano dei balordi, ma qui c’è gente che ha speso una vita per suonare la chitarra in quel modo lì’”.

Una carriera, quella di Vasco, piena di cambiamenti, in cui passato e futuro si uniscono e si fondono insieme, dove ricordi e suggestioni diventano anche le sue confessioni: “quella canzone avrei voluta scriverla io” citando il celebre brano “Je So’ Pazzo” dell’amico Pino Daniele. Un flusso di coscienza che passa anche attraverso il ricordo di un altro amico, Marco Pannella, a cui più volte, dal palco, dedica un pensiero.

Non solo: immagini esclusive si arricchiscono di molte ed eccellenti testimonianze, da Milena Gabanelli che parla di Vasco come di un amico e lo va a sentire “per ascoltare qualcosa che ti assomiglia” a Vinicio Capossela che invidia la sintesi dei suoi testi, passando a Samuele Bersani, fan di Vasco da sempre, emozionato di incontrare il rocker esattamente 23 anni dopo, di fronte alle telecamere di UNICI. E ancora Roberto Giacobbo fa un divertente excursus sul pubblico di Vasco, e infine Paolo Fresu, che ne analizza le melodie e suona il tema di “Ogni Volta”. Il documentario ci porta anche in un fuori programma, ovvero nel backstage, dove si svolgono tutti i preparativi del concerto davanti e dietro il palco, mostrando il lavoro dello staff e lo smontaggio alla fine dell’evento, e soprattutto il vero protagonista dei quattro concerti: il pubblico, formato da spettatori eccellenti come Gaetano Curreri, suo grande amico, autore, nonché leader degli Stadio, la cantante Emma.

In un crescendo di musica e momenti inediti, del racconto dei fans con le loro storie, che iniziano all’alba, da luoghi più disparati per raggiungere il concerto, UNICI è il ritratto di Vasco Rossi e del suo popolo, dove rivivono le canzoni più celebri come Sally, Albachiara, Vita Spericolata, Come Vorrei, Quante Volte Rewind da cantare, ancora , , insieme.