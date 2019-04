C.S._#Mahmood al Demodè Club di Modugno (BA)

Dopo il grande trionfo al Festival di Sanremo 2019, Mahmood è pronto per esibirsi dal vivo, portando le sue “Good Vibes” nei migliori club italiani, e sabato 4 maggio sarà la volta del Demodè Club di Modugno (BA). Per l’occasione presenterà il suo primo album “Gioventù Bruciata”, un’originale commistione di generi e sonorità.

Ad accompagnare Mahmood sul palco: Marcello Grilli, Francesco Fugazza, Elia Pastori. Il cantante milanese ha dominato tutte le classifiche con il brano Soldi, doppio disco di platino e tutt’ora al primo posto tra i brani più passati dalle radio; il suo disco Gioventù Bruciata è entrato in vetta e continua a rimanere ai vertici della classifica FIMI-GfK. La ventata di originalità portata dalla musica di Mahmood ha saputo conquistare un pubblico trasversale, anche al di fuori dei confini nazionali, approdando persino oltreoceano con il New York Times che ha voluto dedicargli un lungo articolo. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2019, il 17 aprile ha partecipato al London Eurovision Party per esibirsi dal vivo davanti al pubblico londinese, prima dell’Eurovision Song Contest che si terrà dal 14 al 18 maggio a Tel Aviv. Nel frattempo, da quando ha imposto su di sé l’attenzione di un numero sempre crescente di fan, Mahmood ha intrapreso un instore tour calorosamente accolto in tutte le città che ha toccato. Redazione