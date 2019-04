MUSICA: il nuovo tour di Marco Mengoni nei più importanti palazzetti italiani parte all’insegna della buona stella col tutto esaurito al Pala Alpitour di Torino| DATE TOUR|VIDEO

Anticipato dal successo delle cinque anteprime europee di Berlino, Zurigo, Monaco, Parigi e Madrid, inizia bene il nuovo tour nei palazzetti italiani di Marco Mengoni, con un tutto esaurito al Pala Alpitour di Torino (27/28 aprile). “Racconto il mio viaggio – ha detto Mengoni – e oggi sono felice di essere più libero e maturo. Non mi tremano più le gambe prima di salire sul palco“. Il tour toccherà molte città italiane e si concluderà il 30 maggio alla Unipol Arena di Bologna. .

L’Atlantico Tour ha già venduto quasi 200 mila biglietti e continua a collezionare sold out. Palco ed effetti scenografici sono stati disegnati e ideati dallo stesso Mengoni prendendo spunti dal nuovo album di inediti (il risultato di un lungo viaggio in giro per il mondo durato un anno, alla ricerca di nuove sonorità e ispirazioni) già doppio platino con oltre 40 milioni di stream.

Per quanto riguarda la scaletta dei concerti Mengoni dice: “Dopo dieci anni di carriera non è stato facile definire la scaletta. Mi sono affidato all’istinto e ai brani che, più di altri, hanno segnato il viaggio di Atlantico e questo mio fortunato momento artistico.”

Queste le altre date del Tour 2019

01 maggio: Milano, Mediolanum Forum

02 maggio: Milano, Mediolanum Forum

04 maggio: Milano, Mediolanum Forum

05 maggio: Milano, Mediolanum Forum

08 maggio: Roma, Palazzo dello Sport (ex PalaLottomatica)

10 maggio: Roma, Palazzo dello Sport (ex PalaLottomatica)

11 maggio: Roma, Palazzo dello Sport (ex PalaLottomatica)

13 maggio: Bari, Palaflorio

14 maggio: Bari, Palaflorio

16 maggio: Caserta, Pala Decò

18 maggio: Eboli, Palasele

21 maggio: Firenze, Nelson Mandela Forum

22 maggio: Firenze, Nelson Mandela Forum

24 maggio: Verona, Arena

25 maggio: Verona, Arena

26 maggio: Verona, Arena

29 maggio: Rimini, RDS Stadium

30 maggio: Bologna, Unipol Arena

