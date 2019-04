RAI2 “The Voice of Italy” Secondo appuntamento con le Blind Audition

Dopo l’esordio positivo degli ascolti e sui social,dà appuntamento con la seconda Blind Audition di “”, in onda domani,In “ogni talento ha a disposizione 90 secondi per dare il meglio di sé e conquistare i 4 coach, esibendosi live con cover di successi italiani e internazionali o un brano proprio, accompagnati dalla band dal vivo.Nella prima Blind Audition la padrona di casa ha supportato i parenti e gli amici dei talenti durante le 17 esibizioni;, si sono espressi sulle Voci in gara scegliendo i talenti ‘al buio’ solo in base alle doti vocali. I quattro coach, tra simpatici siparietti e inaspettate performance musicali, hanno selezionato 14 artisti che sono entrati ufficialmente a far parte dei team diLe voci scelte durante il primo appuntamento sono:: Marta Verrecchia in arte Martha, 17 anni di Gaeta (LT), studentessa; Stefano Colli, 29 anni nato a Bologna vive a Pianoro (BO), attore e cantante; Kumi Watanabe, 50 anni nata a Tokyo vive a Milano, cantante, autrice e sound-designer; Elisa Gaiotto in arte Eliza G, 34 anni nata a Sacile (PN) vive a Caneva (PN), cantautrice.: Giorgia La Commare, 17 anni nata a Erice (TP) vive a Trapani, studentessa; Serena Maria Police, 19 anni nata a Ortona (CH) vive a Bari, impiegata.: Noemi Mattei, 21 anni di Roma, studentessa; Emanuela Caputo in arte Morgana, 22 anni nata a Napoli vive a Ottaviano (NA), studentessa; Matteo Camellini, 24 anni di Sassuolo (MO), insegnante; Dominique Chillé Diouf, 18 anni nato a Roma vive a Cervasca (CN), disoccupato.: Josué Previti, 17 anni di Messina, studente; Ares Favati, 31 anni nato a Busto Arsizio (VA) vive a Vinovo (TO), vocalist; le gemelle Ina e Serena Sinani in arte Sindolls, 20 anni nate a Monza (MB) da genitori di origine albanese vivono a Meda (MB), studentesse; Sophia Murgia, 18 anni nata a Olbia vive a Budoni (SS), studentessa.Dagli studi di Rai Radio2, radio ufficiale di “THE VOICE OF ITALY”, i due conduttori d’eccezione Andrea Delogu e Stefano De Martino, seguono in diretta il programma.Ogni giorno tutte le piattaforme social di Rai2 e del programma danno la possibilità agli utenti di entrare nel backstage, non solo durante la messa in onda ma anche nel corso della settimana quando coach e talent si preparano per le performance. Indiscrezioni, approfondimenti e interviste mirate. Dirette social, jam session e interviste pungenti, con divertenti incursioni di Simona Ventura, compongono l’offerta digital, oltre naturalmente alla possibilità di rivedere le clip delle puntate e gli extra sul sito http://www.thevoiceofitaly.rai.it e sul canale YouTube di The Voice of Italy.Un filo diretto con i coach e Simona, consente al pubblico e ai fans di interagire e commentare le puntate costantemente attraverso l’hashtag #TVOI