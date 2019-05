RAI SPORT: “Il Grande Torino” – Due prime serate dedicate al mito granata, a settant’anni da Superga

Un’edizione speciale di “Memory”, il programma di Raisport dedicato ai ricordi delle più grandi imprese sportive, andrà in onda in due prime serate consecutive, giovedì 2 e venerdì 3 maggio, per rendere omaggio ad una squadra leggendaria, il Grande Torino. A 70 anni dalla sciagura di Superga, avvenuta il 4 maggio del 1949, i ricordi e le testimonianze dei tifosi Piero Chiambretti e Massimo Gramellini, di Sandro Mazzola, bandiera dell’Inter e figlio di Valentino, del giornalista e storico del Torino Gianpaolo Ormezzano e di Claudio Sala, campione d’Italia nel 1976, protagonista dell’ultimo scudetto granata.

La serata di giovedì 2 maggio, nella quale andranno in onda servizi dell’epoca ed immagini inedite tratte dalle Teche Rai, sarà condotta da Giorgia Cardinaletti e Umberto Broccoli. Al termine di “Memory”, poi, la prima parte della fiction firmata da Claudio Bonivento “Il Grande Torino”, con Beppe Fiorello e Michele Placido. La seconda e ultima parte, invece, andrà in onda, sempre su Raisport+HD, venerdì 3 maggio alle 21.15.