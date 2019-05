RAI1: “Mentre ero via” – Prosegue la serie con Vittoria Puccini, Giuseppe Zeno,

Nuovo appuntamento con la fiction “Mentre ero via“, in onda su Rai1 giovedì 2 maggio alle 21.25, con Vittoria Puccini, Giuseppe Zeno, Flavio Parenti, Francesca Cavallin, Antonia Fotaras e la regia di Michele Soavi.

A Palazzo Grossi Monica è sempre più sotto pressione nel tentativo di capire chi dei suoi famigliari le sia alleato e chi nemico. Mentre Stefano sembra allontanarsi, Monica tiene duro per restare accanto ai suoi figli e nello stesso tempo continua a cercare la verità, nella villa al lago, nei non detti dell’azienda farmaceutica, e nei ricordi irrisolti della sua storia con Gianluca. Separatamente, anche Stefano prosegue le indagini, ma una morte improvvisa e un inseguimento minacciano molto da vicino la sua vita e quella delle persone che ama…