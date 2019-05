CANALE5: A “VERISSIMO” Michele Placido, Roby Facchinetti e Alessia Marcuzzi

Sabato 4 maggio, alle ore 16.10, appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Michele Placido, uno dei più grandi attori e registi del cinema italiano, si racconterà per la prima volta a Verissimo.

Fresco di compleanno, Roby Facchinetti ripercorrerà, anche musicalmente, con Silvia Toffanin la sua lunga e gloriosa carriera.

Alessia Marcuzzi parlerà per la prima volta in tv di come abbia vissuto quest’ultima edizione de ‘L’isola dei famosi’.

Infine, saranno ospiti Roberta Lanfranchi e gli attori Giorgia Wurth e Gianmarco Saurino.