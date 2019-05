CANALE5 Ad “Amici” ospiti Al Bano e Massimo Ranieri

, in diretta sualle ore 21.15, sesta puntata del talent show “”.

I giovani artisti ancora in gara sono 7: 4 talenti della squadra Bianca (Giordana, Mameli, Rafael e Umberto) e 3 della squadra Blu (Tish, Alberto e Vincenzo).

Ma la giudice rivoluzionaria Loredana Bertè ha in atto la sua nuova proposta in aperta polemica con le scelte dei Professori: ha chiesto alla produzione di fare rientrare la ballerina Valentina (eliminata la scorsa puntata), farla sfidare con Mameli (cantante della squadra bianca) e sottoporli al televoto. La Bertè ha consegnato inoltre due misteriose buste alla produzione: una da aprire in caso di vittoria di Valentina e una in caso di vittoria di Mameli. Quale sarà il contenuto delle buste? Nuove richieste rivoluzionarie da parte di Loredana?

A duettare con i ragazzi in gara: Al Bano e Massimo Ranieri.

“Amici” è ideato e condotto da Maria De Filippi e prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Alla regia: Andrea Vicario.