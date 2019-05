ASCOLTI DEL SABATO SERA: Nella sfida #Ballando14 #Amici18 nessuna vittoria netta

Ottimo risultato per “Ballando con le stelle” lo show di Milly Carlucci su Rai1 che ieri è stato il programma più visto nel prime time avendo ottenuto nella prima parte “Ballando… Tutti in pista” 4 milioni 522 mila telespettatori pari a uno share del 20.2 e nella seconda “Ballando con le stelle” 3 milioni 953 mila con share del 22.6%. Ospiti del programma il trio tenorile IL VOLO.

Sempre ieri sera, su Canale5, chiusura a sorpresa alle 00:55, quasi in contemporanea con Ballando con le stelle, per il Serale di Amici 18 condotto da Maria De Filippi, che con 3.997.000 batte Milly Carlucci in telespettatori, ma registra uno share di poco inferiore pari al 21.2% . Ospiti del programma AL BANO e MASSIMO RANIERI.

Un risultato che sabato dopo sabato va sempre più consolidandosi tra i due programmi che si dividono il pubblico amante del sabato sera “casalingo” equamente senza riuscire a prevalere nettamente l’uno sull’altro.

