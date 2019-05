LAURA PAUSINI PAZZA DI ACHILLE LAURO “…Mi piace da morire quello che scrive come lo scrive e il suo modo di parlare e stare sul palco. Sono fan fan fan”

Il successo di Achille Lauro continua la sua corsa e dopo i consensi raccolti all’ultimo Festival di Sanremo con la sua Rolls Royce e la successiva uscita dell’album “1969 il 12 aprile, con un post sui social ha annunciato la sua partecipazione ai Music Awards 2019 che si terranno il 4 e 5 giugno prossimi all’Arena di Verona. Ebbene, tra i vari commenti dei fan è comparso anche quello di Laura Pausini che scrive: “Vabbè che dire?!”. Alle richieste di spiegazioni al suo commento da parte dei fan, Laura ha risposto: “sono pazza di lui. Mi piace da morire quello che scrive come lo scrive e il suo modo di parlare e stare sul palco. Sono fan fan fan” e a chi scherzava, citandola e scrivendo “Lauro se n’è andato e non ritorna più” ha risposto: “No no, lui rimane. Vedrai”. Ovviamente è arrivata anche la risposta di Lauro, che l’ha ringraziata: “Sono onorato di ricevere complimenti da un’artista come te.. 👑🌹🙏 Merci mademoiselle”.

A significare che Achille Lauro è amato e ricercato per il suo modo di scrivere e il suo stile, il fatto che qualche mese fa anche Anna Tatangelo si era rivolta al trapper chiedendogli di “rivisitare” una delle sue canzoni più famose, “Ragazza di Periferia“, che Lauro e Boss Doms hanno aggiustato senza stravolgere.

Redazione