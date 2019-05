MUSICA: C.S._”Cartagena” è il titolo del brano nato dalla collaborazione tra Ivana Spagna e Jay Santos, in rotazione radiofonica e in digital download a partire dal 10 maggio.

“Cartagena”

Venerdì 10 maggio sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digital download “Cartagena” di Jay Santos and Spagna (etichetta Artist First), scritto insieme a Valenzuela Garzon German Felipe e Giorgio Spagna. Il singolo sarà accompagnato dal videoclip, in uscita a breve.

Ivana Spagna racconta così come è nata “Cartagena”: “un giorno mio fratello Theo, mentre stavamo lavorando all’album nuovo che uscirà a ottobre/novembre, mi dice ‘Ho una base da farti sentire che mi sembra forte’. L’abbiamo sentita insieme, ed effettivamente funzionava. Gli ho detto che ci avremmo dovuto lavorare, che avremmo dovuto buttare giù la melodia. Un giorno ci siamo messi e abbiamo buttato giù la melodia, che è l’inciso proprio di Cartagena. Lo faccio sentire al mio manager Ugo Cerruti che mi conferma la forza del brano, e mi consiglia la persona giusta a cui farlo ascoltare: Davide Ippolito, dj e produttore milanese. Abbiamo preso un appuntamento e siamo andati da Davide, una persona con un’energia pazzesca che fa due mila cose in contemporanea, e gli è subito piaciuto il pezzo. Mi ha detto che sarebbe stato bello se lo avessi cantato in coppia con Jay Santos, e che ci avrebbe pensato lui a farci incontrare. Davide ha organizzato tutto, ci siamo trovati a Milano sempre nel suo studio con Jay Santos e il suo manager Stefano Pugnali. Jay ha sentito il pezzo e gli è piaciuto, tanto da volerci lavorare su. Così abbiamo iniziato la collaborazione anche a distanza, Jay mandava a Teo e a me le parti, abbiamo lavorato insieme. Jay è pazzesco, un grande professionista, cura tutto fino all’ultimo, ha un grande energia e voglia di fare. Insomma, abbiamo fatto il pezzo, adesso abbiamo appena finito il video, mi sono divertita tantissimo con Jay, sono stata benissimo”.

“Ho conosciuto Ivana insieme a Davide Ippolito nello studio di Milano – spiega Jay Santos – mi hanno fatto ascoltare il brano ‘Cartagena’ e al primo ascolto ho capito che era una bomba e che bisognava iniziare subito a lavorarlo con il ritmo latino e reggeton, ma già al primo ascolto era molto orecchiabile e ho iniziato a lavorarlo insieme a Mike Marino il mio produttore di Madrid e in meno di tre giorni, abbiamo chiuso e completato il brano a Milano. È stato un piacere lavorare con Ivana, una grande artista, una bella persona, di cuore e sono felice di condividere con lei questa canzone!”

