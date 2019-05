Da #Rai Ragazzi il cartoon Leo Da Vinci presto sulle Tv di tutto il mondo La avventure del giovane Leonardo da Vinci a Firenze in 26 episodi

La avventure del giovane Leonardo da Vinci a Firenze sono al centro del nuovo cartone animato Rai che andrà in onda dal prossimo autunno in Italia su Rai Gulp e in Germania sulla rete pubblica ARD.

In 26 episodi la serie “Leo Da Vinci”, mostrerà l’arrivo da ragazzo di Leonardo a Firenze, la bottega del Verrocchio, l’amicizia con il giovane Lorenzo de’ Medici e con una misteriosa ragazza di nome Lisa, combinando avventura e divertimento nel contesto storico del 1467 e mostrando la genialità e la passione per l’arte e la scienza del giovane di Vinci.

La serie animata, prodotta da Rai Ragazzi e dalle società Alcuni di Treviso, diretta da Sergio Manfio, e Cosmos-Maya, è stata già venduta in Germania, in Asia ed è stata presa dalla società di distribuzione francese “All Rights Entertainment” di Parigi.

I bambini di tutto il mondo potranno rivivere dalla prossima stagione le avventure di un giovane fiorentino che prima di diventare il genio famoso che tutti conosciamo era un sognatore, guidato da immaginazione e coraggio.