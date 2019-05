C.S._Da un’idea di J-Ax per “All Together Now” è on line “MICHKERE”, Michelle Hunziker come non l’avete mai vista

Michelle Hunziker come non l’avete mai vista. Da oggi, lunedì 6 maggio alle ore 14.00, è on line “Michkere” su Spotify, iTunes, il canale Youtube di Michelle Hunziker e tutti gli altri canali digitali. Il video ha come protagonista la Hunziker in una veste inedita: quella di una straordinaria e, come al solito, sorridente trap queen.

Per l’occasione, J-Ax si cala nei panni di regista e produttore musicale. L’accoppiata artistica formata dalla showgirl e il cantante nasce dalla realizzazione della prima edizione italiana di “All Together Now”. La coppia sarà al timone dello show musicale, in onda in prima serata su Canale 5 da giovedì 16 maggio. Proprio durante le registrazioni del programma è sbocciata l’idea di questa collaborazione inedita e divertente, vista la grande alchimia creatasi tra i due.

Il video, scritto da Pedar, diretto da Samuel Pascuma e prodotto da Dj Enzo, si avvale inoltre della partecipazione straordinaria di Aurora Ramazzotti, Timothy Cavicchini, Tomaso Trussardi e Fabio Rovazzi.

Redazione