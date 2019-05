CANALE5: Ad “Amici” ospite Raffaella Carrà

, l’appuntamento imperdibile in tv è sucon la diretta della settima puntata del talent show “” con

Ospite d’eccezione in studio: Raffaella Carrà, star internazionale e icona dello spettacolo, che per la prima volta partecipa al talent di Canale 5.

In studio l’onore e l’onere di giudicare i talenti in gara questa settimana spetta a una giuria molto speciale formata da: la popolarissima conduttrice tv “signora della domenica” Mara Venier, l’amatissimo conduttore e volto familiare con oltre 30 anni di carriera Gerry Scotti e la grande interprete della musica italiana Emma Marrone.

A dare il via alla puntata l’attesissima sfida, rimasta in sospeso sabato scorso, tra il cantante Mameli e il ballerino Umberto. Solo uno di loro rimarrà nella corsa alla vittoria finale che vede schierati ancora in gara Giordana, Tish, Alberto, Rafael e Vincenzo. Senza i Direttori Artistici, gli allievi sono pronti a camminare con le proprie gambe e a sfidarsi tutti contro tutti: alla fine di questa puntata avremo i nomi dei semifinalisti di questa edizione.

“Amici” è ideato e condotto da Maria De Filippi e prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Alla regia: Andrea Vicario.