EurovisionSongContest 2019 Su #Rai4 le semifinali

Martedì 14 e giovedì 16 maggio alle 21.00 saranno trasmesse in diretta su Rai 4 le semifinali della 64ª edizione dell’Eurovision Song Contest, il concorso europeo della canzone che quest’anno vede in gara 42 brani in rappresentanza delle televisioni pubbliche di altrettanti paesi, tra cui Australia, Israele, e l’Italia (tra le sei nazioni certe dell’ammissione alla finale), rappresentata da Mahmood, il giovane cantante milanese di 26 anni, rivelazione di Sanremo Giovani e vincitore del Festival di Sanremo con il brano Soldi che ha scalato la vetta delle classifiche italiane. L’Eurovision Song Contest quest’anno si svolgerà per la prima volta a Tel Aviv, in Israele, perché l’edizione dello scorso anno a Lisbona ha visto la vittoria della cantante israeliana Netta Barzilai.