MUSICA: LE CLASSIFICHE DI MUSIC MAP|Ultimo resiste non solo alle entrate di Daniele Silvestri e Clementino, ma pure al ritorno di Marco Mengoni

CLASSIFICHE 10 MAGGIO 2019

Rilevate dalla FIMI-Nielsen-GfK-EarOne su tutto il territorio italiano

Album:

01 COLPA DELLE FAVOLE (Ultimo)

02 LA TERRA SOTTO I PIEDI (Daniele Silvestri)

03 TARANTELLE (Clementino)

04 WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? (Billie Eilish)

05 ATLANTICO (Marco Mengoni)

06 PLAYLIST (Salmo)

07 PETER PAN (Ultimo)

08 DOVE GLI OCCHI NON ARRIVANO (Rkomi)

09 È SEMPRE BELLO (Coez)

10 START (Ligabue)

11 BOHEMIAN RHAPSODY O.S.T. (Queen)

12 L’ALTRA METÀ (Francesco Renga)

13 IN THE END (The Cranberries)

14 20 (Capo Plaza)

15 PIANETI (Ultimo)

16 FIGLI DI NESSUNO (Fabrizio Moro)

17 DIARI APERTI (Elisa)

18 MAP OF THE SOUL: PERSONA (Bts)

19 RE MIDA (Lazza)

20 A STAR IS BORN (O.S.T.) (Lady Gaga & Bradley Cooper)

CLASSIFICA SINGOLI 10 MAGGIO 2019

01 CALIPSO (Charlie Charles with Dardust feat. Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra)

02 BAD GUY (Billie Eilish)

03 CALMA (REMIX) (Pedro Capò feat. Farruko)

04 OLD TOWN ROAD (REMIX) (Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus)

05 PER UN MILIONE (Boomdabash)

06 CON CALMA (Daddy Yankee feat. Snow)

07 È SEMPRE BELLO (Coez)

08 SOMEONE YOU LOVED (Lewis Capaldi)

09 SWEET BUT PSYCHO (Ava Max)

10 SOLDI (Mahmood)

11 BAILA BAILA BAILA (Ozuna)

12 LA LUNA E LA GATTA (Takagi & Ketra feat. Tommaso Paradiso, Jovanotti & Calcutta)

13 MADEMOISELLE (Sfera Ebbasta)

14 RONDINI AL GUINZAGLIO (Ultimo)

15 IL CIELO NELLA STANZA (Salmo feat. Nstasia)

16 I TUOI PARTICOLARI (Ultimo)

17 DON’T CALL ME UP (Mabel)

18 M8NSTAR (Tha Supreme)

19 BLU (Rkomi feat. Elisa)

20 BAD LIAR (Imagine Dragons)

CLASSIFICA RADIO 10 MAGGIO 2019

01 PENSARE MALE (The Kolors & Elodie)

02 GIRLS GO WILD (LP)

03 CERTE DONNE BRILLANO (Ligabue)

04 MUHAMMAD ALI (Marco Mengoni)

05 JUICE (Lizzo)

06 JUST YOU AND I (Tom Walker)

07 LA LUNA E LA GATTA (Takagi & Ketra feat. Tommaso Paradiso, Jovanotti & Calcutta)

08 CALMA (REMIX) (Pedro Capò feat. Farruko)

09 ACQUA SU MARTE (Tormento feat. J-Ax)

10 CON CALMA (Daddy Yankee feat. Snow)

11 MEDELLIN (Madonna feat. Maluma)

12 I LOVE YOU (Ghali)

13 SOS (Avicii feat. Aloe Blacc)

14 SOMEONE YOU LOVED (Lewis Capaldi)

15 GIANT (Calvin Harris feat. Rag’n’Bone Man)

16 LA STORIA DEL MONDO (Nek)

17 PER UN MILIONE (Boomdabash)

18 SWEET BUT PSYCHO (Ava Max)

19 DON’T CALL ME UP (Mabel)

20 CALIPSO (Charlie Charles with Dardust feat. Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra)

