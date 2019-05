C.S._#CANALE5 A “Matrix” Luigi di Maio e Giorgia Meloni

Martedì 14 maggio, in seconda serata, su Canale 5, torna “Matrix”, il talk d’informazione condotto da Nicola Porro con Greta Mauro.

In apertura, l’intervista al vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio (registrazione ore 12.00) , sui rapporti con l’alleato di governo e le continue divisioni all’interno dell’esecutivo gialloverde: dall’immigrazione, alle diverse alleanze in Europa in vista del voto del prossimo 26 maggio.

E ancora, un esclusivo reportage ambientato a Budapest mostrerà il volto del neo-populismo dell’Europa dell’Est. L’Ungheria è, infatti, la terra del sovranista Viktor Orban, alleato di Matteo Salvini per le europee. Non mancheranno, inoltre, le voci di alcuni imprenditori italiani che si sono trasferiti a Budapest per beneficiare della Flat Tax.

Ospiti in studio: il deputato Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) e Philippe Daverio (+Europa).

A seguire, con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (registrazione ore 14.30), si approfondiranno i temi dell’attualità politica e la corsa alle europee.

Infine, con i candidati all’europarlamento Alessandra Mussolini (FI), Antonio Maria Rinaldi (Lega) e Roberto Battiston (Pd) si parlerà della campagna elettorale per le europee, e i “progetti chiave” che le principali forze politiche metteranno in campo.

A seguire, con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (registrazione ore 14.30), si approfondiranno i temi dell’attualità politica e la corsa alle europee.

E ancora, un esclusivo reportage ambientato a Budapest mostrerà il volto del neo-populismo dell’Europa dell’Est. L’Ungheria è, infatti, la terra del sovranista Viktor Orban, alleato di Matteo Salvini per le europee. Non mancheranno, inoltre, le voci di alcuni imprenditori italiani che si sono trasferiti a Budapest per beneficiare della Flat Tax.

Ospiti in studio: il deputato Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) e Philippe Daverio (+Europa).

Infine, con i candidati all’europarlamento Alessandra Mussolini (FI), Antonio Maria Rinaldi (Lega) e Roberto Battiston (Pd) si parlerà della campagna elettorale per le europee, e i “progetti chiave” che le principali forze politiche metteranno in campo.

Redazione