C.S.#MUSICA: ASA – “The Beginning” è il nuovo singolo della cantautrice nigeriana che anticipa l’album in uscita in autunno

ASA è tornata.

Bùkólá Elemide, la cantautrice nata a Parigi e cresciuta in Nigeria, annuncia oggi il suo ritorno con la pubblicazione del singolo “The Beginning” – accompagnato dal video visibileQUI

Dopo i successi di canzoni come “Fire on the mountain” o “Be my man” – ormai diventati dei classici – e dopo il suo ultimo album Bed of stone (2014) torna il timbro inconfondibile della cantautrice ASA con un sound che ancora una volta punta dritto al cuore con suoni delicati ma potenti allo stesso tempo.

La voce di ASA torna come quella di un’anima gemella che se ne era andata da troppo tempo ormai ma che, finalmente, è tornata. Le sue melodie riempiono il cuore con le sue parole che possono sia confortare che “hurt like dagger“.

Questo primo brano accompagna l’annuncio della pubblicazione del prossimo album della cantautrice, previsto per il prossimo autunno con l’etichetta francese Wagram.

Il video è stato diretto dalla giovane regista cino-americana Daisy-Zhou.

Redazione