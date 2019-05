Annunciate le tappe di FESTIVAL SHOW 2019, che debutterà il 30 giugno a PADOVA per terminare il 7 settembre in Piazza Unità d’Italia a TRIESTE! Presenta ANNA SAFRONCIK

ANNUNCIATE UFFICIALMENTE LE 8 CITTÀ

CHE SI SONO AGGIUDICATE UNA TAPPA DELL’ATTESO FESTIVAL ITINERANTE DELL’ESTATE ITALIANA

FIRMATO DA RADIO BIRIKINA E RADIO BELLA & MONELLA

CHE QUEST’ANNO FESTEGGIA 20 ANNI!

30 giugno a PADOVA

6 luglio a CHIOGGIA

25 luglio a CAORLE

1 agosto a JESOLO LIDO

8 agosto a BIBIONE

20 agosto a LIGNANO SABBIADORO

23 agosto a MESTRE

7 settembre a TRIESTE

Presenta ANNA SAFRONCIK

FESTIVAL SHOW, il festival itinerante dell’estate italiana che quest’anno raggiunge il magnifico traguardo dei vent’anni, è pronto per una nuova stagione di musica e divertimento, con la conduzione di ANNA SAFRONCIK, volto noto della fiction italiana e attrice stimata anche a livello internazionale, insieme a Paolo Baruzzo, da sempre al coordinamento della kermesse organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella. Cresce l’attesa per i nomi degli oltre 50 artisti che si avvicenderanno nelle date dell’evento

Anche per quest’anno, nonostante le tante richieste arrivate da varie regioni d’Italia, sono state selezionate 8 tappe, con molte conferme e graditi ritorni. Festival Show 2019 garantisce una totale copertura del litorale dell’Alto Adriatico, toccando le principali località di villeggiatura, da Chioggia a Trieste, proprio per incontrare migliaia di turisti che provengono da tutta Italia.

La pianificazione delle 8 tappe è realizzata in stretta collaborazione con le rispettive Amministrazioni Comunali e l’intero tour è condiviso dalla Regione Veneto.

Ecco, quindi, svelate ufficialmente le 8 città che si sono aggiudicate una tappa del festival gratuito che porta sul palco i big della musica: il 30 giugno in Prato della Valle a Padova, il 6 luglio all’Isola dell’Unione di Chioggia (Venezia), il 25 luglio all’Arenile Madonna dell’Angelo di Caorle (Venezia), il 1° agosto in Piazza Torino a Jesolo Lido(Venezia), l’8 agosto in Piazzale Zenith a Bibione (Venezia), il 20 agosto alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro (Udine), il 23 agosto in Piazza Ferretto a Mestre (Venezia) e il 7 settembre in Piazza Unità d’Italia a Trieste.

Padova è ormai una città imprescindibile per Festival Show e, anche quest’anno, il debutto è stato confermato in Prato della Valle.

Chioggia torna ad essere annoverata nel calendario di Festival Show dopo i successi degli anni scorsi a Sottomarina. Sarà la prima tappa al mare, la location è l’Isola dell’Unione.

Caorle, Jesolo Lido, Bibione e Lignano Sabbiadoro sono le spiagge più ambite dai turisti e ogni anno richiamano l’attenzione di tantissimi appassionati di Festival Show.

Mestre rappresenta un rapporto ormai consolidato con il Comune di Venezia, che mette a disposizione Piazza Ferretto, cuore del centro storico cittadino, riconoscendo l’importanza e la capacità di aggregazione della grande carovana.

Infine Piazza Unità d’Italia a Trieste, un luogo storico straordinario in grado di contenere più di 20mila persone, ospiterà, per la seconda volta, la finale di Festival Show, dopo lo straordinario successo dell’anno scorso, quando Festival Show vi approdò per la prima volta in seguito a quattro anni di finali all’Arena di Verona.

Redazione