C.S._BILLBOARD ITALIA dedica il numero di maggio alle donne della musica con la cover story di ALESSANDRA AMOROSO

BILLBOARD ITALIA

Dedica il numero di maggio alle donne della musica

con la cover story di ALESSANDRA AMOROSO

Da lunedì 20 maggio sarà in edicola il nuovo numero di BILLBOARD ITALIA dedicato alle donne della musica, a partire dalla protagonista della cover story ALESSANDRA AMOROSO, passando per un’icona della musica italiana come Fiorella Mannoia, alla nuova promessa della scena urban Priestess, dalla DJ in ascesa Milla De La Soul, alla cantante Chrysta Bell, “musa” di David Lynch, che ha posato in esclusiva per il magazine.

Stefano Fisico ha raggiunto Alessandra Amoroso alla vigilia della sua data al Mediolanum Forum di Assago, Milano, per fare un bilancio della sua prima decade da protagonista del pop made in Italy davanti ad un sano piatto di bresaola con rucola! Alessandra è solare e soddisfatta dei suoi dieci anni di carriera. Racconta il tour da poco concluso «La scaletta di 10 tour, racconta, non solo i miei, ma i nostri dieci anni, quelli della mia “Big Family”. All’interno ho voluto anche mettere una cosa molto importante che è successa nella mia vita, ovvero il fatto di aver perso mia nonna e il mio cane in un momento molto particolare, cose che mi hanno segnato profondamente» e la partecipazione al Festival di Sanremo «Nel momento in cui sono salita sul palco ciò che mi ha aiutato sono stati sicuramente mia mamma e mio papà, l’idea della mia “Big Family” che mi stava guardando e Claudio Baglioni che è stato veramente un signore»; parla del rapporto di amicizia con Fiorella Mannoia, con Gianni Morandi,… rivela il sogno di abbracciare Beyoncé. Infine dà appuntamento all’evento del 20 luglio a Cinecittà a Roma «Essendo un parco divertimenti vorrei dedicare una giornata ai miei fan proprio con l’idea di farli divertire».

Il numero di maggio 2019 di Billboard Italia contiene anche altre interviste ad artisti italiani ed internazionali come Arisa, The Kolors, Crass (storico nome del punk inglese, “ideologi” del do-it-yourself) per la rubrica Vynil, Weezer e Lost Frequencies. Ospita un focus sui festival dell’estate, un articolo monografico su Joni Mitchell a firma di Alberto Campo, un’intervista a Masayoshi Sukita, fotografo di fiducia di David Bowie dai tempi di Ziggy Stardust e tante altre curiosità dal mondo dell’industria musicale, news, contributi di artisti, recensioni e le celebri classifiche che hanno reso il marchio la voce più autorevole nella certificazione dei successi discografici.

Billboard è arrivato in Italia nel novembre 2017 con l’obiettivo di creare una piattaforma multimediale capace di avvicinare il mondo dell’industria discografica, delle major, degli indipendenti, delle radio e degli artisti al grande pubblico. Oggi è una grande famiglia che unisce massima competenza a semplicità di comunicazione, in cui gli artisti si sentono a casa loro. A portare in Italia Billboard è stata Parcle Group, media company di Milano. La sua esperienza nella realizzazione di contenuti si unisce a un’autentica passione per lo sviluppo di nuove tecnologie digitali. L’approccio data-driven di Parcle rappresenta la chiave per la pianificazione di soluzioni di advertising su misura per i bisogni di ogni specifico brand.

Main partner di tutte le attività di Billboard Italia è SEAT, la casa automobilistica che ha messo la musica al centro della sua comunicazione.

Redazione