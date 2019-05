C.S._Il Commissario Montalbano “L’età del dubbio”

Ancora un attesissimo appuntamento con la storia serie “Il Commissario Montalbano” che giovedì 16 maggio alle 21.25 su RaI1 ritorna con “L’età del dubbio”, un espisodio andato in onda per la prima volta sulla Rai il 4 aprile del 2011 e che raccolse, davati alla tv, quasi 9 milioni e 300 mila elespettatori.

Montalbano soccorre una ragazza che ha problemi con l’auto e che deve andare al porto turistico di Vigàta dove ha un appuntamento con la zia. Quando finalmente arriva Io yacht della zia — in ritardo, perché l’equipaggio ha trovato un cadavere in mare – la ragazza sparisce. Intanto il dottor Pasquano scopre che l’uomo ritrovato cadavere in realtà è stato avvelenato. A complicare il tutto ci si mette pure il tenente della Capitaneria di Porto che aiuta Salvo nell’indagine. Si tratta infatti di una bellissima trentenne di nome Laura che fa perdere la testa al commissario. Interpreti di puntata: Isabella Ragonese (Ten. Laura Belladonna), Ana Caterina Morariu (Roberta Rollo/Vanna Di Giulio), Caterina Vertova (Livia Giovannini), Paolo Gasparini (Mario Di Giulio), Pino Torcasio (sig. Scimè)

