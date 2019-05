C.S._FUORI OGGI “TUTTO APPOSTO” IL NUOVO SINGOLO DI IVAN GRANATINO & D-ROSS, CONTENUTO NELLA QUARTA SERIE DI GOMORRA, IN RADIO E DIGITAL STORE

Il singolo “Tutto apposto” è scritto dallo stesso Ivan Granatino, Rosario Castagnola e dal cantante dei Foja, Dario Sansone e prodotto da D- Ross.

“Tutto apposto” è un brano dalle sonorità urban trap, che si pone come obiettivo, il risveglio delle coscienze, ciò che può andare bene per noi non è detto che possa andare bene per chi vive dall’altra parte del mondo. “Tutto apposto” ricalca un gergo lessicale tipicamente napoletano, come da consuetudine per un artista che si nutre del suo territorio come Ivan, e lo proietta in un universo mondo di possibilità e di scelte che spesso anziché rendere le cose facili le peggiorano. Fingiamo che sia “tutto apposto” anche quando non lo è. Il brano è inserito nella quarta serie di Gomorra in onda su Sky Atlantic.